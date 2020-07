Annecy, une nouvelle vision pour les jeunes, les étudiants, le développement durable ?

Conférence de presse à Cap Périaz ce vendredi 24 juillet 2020 afin de présenter quelques actions ainsi que les conseiller-e-s.



À voir les attributions de quelques un-e-s plus précisément, on songe à un inventaire vert à la Prévert, donc aussi poétique qu’inventif.



Il est ainsi question de transition numérique et de la ville intelligente, de l’aménagement durable, de la nature en ville, de la tranquillité et de la sécurité, des mobilités actives, des investissements responsables, du bien-vivre et du bien-vieillir, du renouveau démocratique, du logement abordable, de la réussite éducative, de l’alimentation locale et biologique et même de l’évaluation des politiques publiques.



François Astorg souligne la prééminence de la transversalité entre tous les services et toutes les actions. Elle reposera sur dix commissions permanentes qui ne seront pas limitées à un rôle de proposition.



À suivre avec intérêt.