Zombillénium : une ouverture qui a séduit toute la salle !

Arthur, vous n’auriez pas quelques problèmes à régler avec l’Education Nationale ?

Beaucoup de gens me demandent pourquoi l’enseignante est aussi méchante. Elle est très caricaturale et je précise que, pour moi, elle n’est pas méchante. A part une ou deux, je n’ai eu que des maîtresses comme elles quand j’étais gamin. Et puis dans Zombillénium, que ce soit la BD ou le film, on veut montrer que les gentils, ce sont les monstres et que les vrais monstres sont les humains. Cette inversion se fait à travers ce personnage de la maîtresse, le personnage du chasseur…c’est cette même inversion qu’on retrouve dans des classiques comme Freaks.



Sous couvert de divertissement, votre film est assez philosophique.

Oui, le héros devient monstre et trouve son humanité sous cette forme alors qu’au départ il est un sale type. Toute la dimension sociale du film compte aussi vachement pour nous…et ça passe par la forme d’un conte.



Et votre diable se soumet à la loi du marché !

Oui. On pense d’habitude que c’est le marché qui se soumet au diable et là, c’est l’inverse.



Quand le marché est plus fort que le diable, c’est que le marché est diaboliquement fort, non ?

Ah, on allait oublier, la technologie de pointe a transformé, dans Zombillénium, le traditionnel balai de sorcière en skate/balai.



De quoi faire voyager les sorcières et le public !!