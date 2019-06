Un nouvel élan pour l’association Choisir Savoie

Tout ce qui se passe dans nos départements et peut-être bon pour eux, pour le territoire, pour l’attractivité m’intéresse particulièrement. Etant d’Annecy, je dois préciser que j’ai un attachement particulier aux deux Savoie, que je prends souvent en exemple pour la réussite de nos départements.

Je précise que je suis là parce que j’ai été invitée. Je ne m’impose jamais dans les réunions des associations. Je travaille régulièrement avec le Président de Choisir Savoie et les deux départements de la Savoie font partie des douze départements de la région.Quand on regarde les chiffres, les résultats, c’est justifié. Il faut étudier ce qui fonctionne bien pour essayer de le dupliquer ailleurs, ou bien pour en tirer des leçons transposables sur d’autres territoires qui peuvent avoir moins d’atouts ou ne pas être organisés de la même façon.C’est ça. Et comme l’objet de Choisir Savoie est la promotion de nos territoires, il sera question d’aménagement, d’attractivité, d’entreprises, de développement économique, de numérique, d’aménagement touristique qui sont aussi du domaine de compétences de la région. Il est toujours intéressant de regarder ce qui peut être proposé par les uns ou les autres mais aussi comment sont perçues les propositions et les réalisations de la Région. L’écoute et l’échange sont toujours enrichissants.J’ai tout de suite adhéré au projet de la Cleantech. C’est de l’éco énergie, économie, énergie, environnement en lien avec l’écosystème de notre région. La CleanTech met en relation des sartups, des entreprises, des laboratoires, des chercheurs, des groupes industriels qui incluent la cause environnementale et sociale dans toutes leurs décisions.La Cleantech répond à l’évolution naturelle et obligatoire de nos entreprises.Certains dossiers sont plus difficiles. Nous devons trouver des équilibres qui nous permettent de nous projeter dans des perspectives à long terme. La CleanTech en fait largement partie.