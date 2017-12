Tout là-haut. Entretien avec Serge Hazanavicius, à suivre à la trace et en toute confiance.

Une expression revient dans le film « Les bonnes personnes au bon endroit au bon moment ». Au début, ça fait un peu cliché et puis l’expression prend vraiment son sens au cours du film pour exploser réellement à la fin.

Dire « Je t’aime « à une femme est un cliché, mais quand vous l’aimez vraiment, ce n’est plus un cliché .Nous avons tous des sentiments et des émotions très personnels mais qui appartiennent aussi à tout le monde. Je fonctionne aux trucs simples, à partager avec les gens.



Il y a aussi tout au long du film une multitude de références, aux films de gangsters, on peut y voir du Gabin/Delon…

Bien sûr, j’ai fait beaucoup de spectacles, de films, je m’en nourris, et puis j’ai quelques films cultes, d’où ces hommages déguisés, cachés dans mon film.



L’idée, le point de départ du film ?

Nous voulions faire un film aussi bien pour le grand public que pour les gens de la montagne. Il me fallait un argument simple. En admettant que je vis à 600 mètres, il me fallait me placer ni trop haut, ni trop bas. Un jour, j’étais avec des skieurs et j’ai entendu parler du Hornbein comme du Graal, un enjeu à la fois vrai et mythique, très accessible pour tout le monde ( en pensée). Une fois cet enjeu posé, Marco Siffredi s’impose aussi. Son ombre est là et il semblait naturel de lui dédier le film. C’est d’ailleurs Bertrand Delapierre, présent sur notre deuxième équipe de tournage, qui filmait Marco Siffredi avant sa disparition.



C’est donc plus qu’une référence ?

C’est un hommage à lui et à d’autres. Il a inspiré beaucoup de monde. Les passionnés le retrouvent ainsi et les plus jeunes aussi.



Vous parliez de différents niveaux. Les premières images du film sont magiques d’élévation, de majesté et de solitude, et puis on « redescend » à Katmandou et à la foule et un plan insistant s’impose plus loin, sur fond de poubelles après une journée en montagne. On redescend dans le quotidien ! L’un des enjeux de votre film est justement de s’élever, d’échapper au quotidien.

C’est marrant que vous disiez ça. La longueur de ce plan a été l’objet d’une grosse discussion avec les monteurs. Il fallait du rappel à la vie. Quand il ride seul tout là-haut, au début du film, ce qui a été l’une des plus belles journées de la vie de Jonathan Charlet qu’on voit à l’écran, les images sont magnifiques. Nous avons attendu les meilleures conditions de tournage, nous avions le matériel, le temps…quand vous avez tout pour faire quelque chose, il n’y a pas de quoi frimer. Mais quand tu redescends, c’est pareil pour tout le monde. Tu peux te trouver près d’une poubelle et rêver à autre chose. Des poubelles, il y en a partout.