Tournoi des Petits Princes 2017

En quarts de finale, cette 30° édition du Tournoi des Petits Princes comptait encore des joueurs et joueuses représentant 7 nations.

Les finales de ce samedi 5 août 2017 présentaient t trois Français et une Suissesse.

La finale des jeunes filles a vu la victoire de Sebastianna Scilipoti (Suisse) face à Léa Verkindre venue d’Ajaccio.

Le match a été très accroché et, comme chez les garçons ensuite, on se rend compte que le service n’est pas une arme décisive à cet âge-là. Peu à peu la puissance et la prise d’initiative de Sebastianna lui permettent de prendre le dessus et de remporter le premier set 6/2 après quatre premiers jeux très disputés.

On pense alors que le même scénario va se reproduire au 2° set. C’est sans compter avec la combativité de Léa et le stress qui gagne Sébastianna. Celle-ci remporte le 2° set et le match 7/5 après sa seule double faute sur balle de match.



Elle nous avoue que les conditions de jeu ont été difficiles à cause de la chaleur, du vent et qu’elle jouait pour la première fois avec des ramasseurs de balles.

Au sortir du terrain, elle parle déjà des choses à travailler avec son entraîneur Hervé Romain.