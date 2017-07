Rencontre avec Timothée et sa salle d'arcade en réalité virtuelle.

Un casque sur les yeux, deux manettes et une infinité de possibilités. Vous êtes aussitôt plongé à 360° dans un univers virtuel spectaculaire et étonnamment réaliste.



Seul ou en multijoueur, vous avez le choix parmi différents univers de jeu : combattre des hordes d’ennemis en tout genre, voyager sur terre ou encore dessiner en 3D. C’est ce qu’ont pu vivre ces trois collégiens lors des 5 minutes d’essai gratuit et qui se sont promis de revenir.



Comme vous êtes en immersion totale, il faudra être actif pour vous déplacer virtuellement, viser votre adversaire et esquiver les balles... Sensations garanties !



Un monsieur, 50 ans environ, nous a régalé de ses commentaires en cours de partie. Après 30 minutes de jeu, il était surpris que le temps soit passé aussi vite.



La réalité virtuelle est destinée à tous les publics à partir de 6 ans : seul, entre copains ou en famille. Vous pouvez réserver directement sur le site internet pour en profiter pleinement.