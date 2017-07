Rencontre avec Stéphane Sauzedde, directeur de l’ESAAA.

L’ESAAA ne s’adresse pas qu’à des étudiants. Vous proposez des ateliers à d’autres publics, même à ceux qui ne souhaitent pas « faire carrière », ce qui prouve cette nécessité de l’art.

Pour un praticien la nécessité de l’art est encore autre chose. Il n’y a rien, vous avez un bout d’idée, des mains, des matériaux, vous vous y mettez et quelque chose apparaît. Ce qui n’est pas propre à l’art. La création est aussi dans la cuisine, dans le jardinage, mais avec l’art, on ne fait que ça. Vous avez vu les travaux des gens qui sont inscrits aux ateliers de l’école et ce que cette démarche démiurgique leur apporte.



Une école d’art est une structure particulière. Quel est votre rôle ?

Je suis plutôt un intellectuel au départ et j’arrive dans le « faire » d’une école d’art. Dans l’organisation des cours, le fait qu’il y ait de la lumière ici ou là, tout ce qui est très concret afin que l’espace fonctionne. J’y arrive avec toutes mes questions théoriques personnelles et je suis là parce que ces questions peuvent y être mises au travail. Comme celui-ci s’effectue toujours en équipe, ces questions sont partagées, reformulées, précisées ou balayées si jugées sans intérêt. Nos étudiants sont en réalité très peu dans la définition de l’art et davantage dans l’action. Ils sont dans l’acte. Même si je suis historien de l’art, j’ai très vite travaillé avec de jeunes artistes et constaté qu’ils ne se posent pas de questions de définition. La pratique résout beaucoup de choses. Diriger une école d’art est un plaisir, on est maintenu dans une sorte de vivacité, de remise en question ; les générations changent. Ce qui est certain une année ne l’est plus la suivante. Ça maintient vivant et ça fait réfléchir. Et puis nous avons une responsabilité pour le monde qui vient. La place des institutions culturelles est éminemment politique parce que jamais définitivement installée.



À Annecy, il y a une Scène Nationale, le Brise Glace, l’Ecole d’Art… on pourrait considérer que tout est en place et fonctionne. Nous avons à l’école un département de design d’espace, qui s’occupe des paysages, des espaces urbains, de savoir comment construire dans une géographie donnée, dans un écosystème. Si les professeurs et les étudiants ne s’emparent pas de cette question, qui va le faire ? Je pense que les institutions sont là pour ça. Elles sont financées avec de l’argent public et on nous délègue une responsabilité qui a à voir avec la préparation de domaines dans le monde qui vient grâce à l’art et à la création. Cette responsabilité prouve que vous êtes utile et exige beaucoup de vous.



Vous parlez de l’art dans la cité, de paysages urbains et, justement, l’Ecole d’Art s’implique dans Déambule , le Festival des paysages qui démarre sa 2°édition le 8 juillet prochain.

Ce projet porté par Bonlieu Scène Nationale et Salvador Garcia est un ricochet de discussions avec Salvador et d’autres acteurs du territoire il y a déjà quelques années à propos de paysages, de la pollution. Si on ne travaille pas ces questions dans notre environnement exceptionnel, où va-t-on les travailler ?



Beaucoup de gens pensent justement que ce cadre exceptionnel va de soi.

Le lac a été sauvé dans les années 60 parce que des mesures ont été prises. L’être humain perturbe l’environnement dont il fait partie. Nous pouvons tout détruire, même nous. Ceci nous ramène au rôle des artistes, qui sont des enquêteurs, des vigiles, des gens qui vont lentement pour pouvoir regarder les choses. Le Festival Déambule est né des conversations que j’évoquais. Le Brise Glace ouvre la voie et nous sommes tout un groupe à vouloir que Déambule prenne de l’ampleur. L’ESAAA y apporte des objets plutôt que des événements. Nous allons organiser une déambulation dans le bâtiment des Marquisats qui a été conçu comme un kaléidoscope à inventer du paysage et dans le plus grand respect de la végétation, de la pente du Semnoz jusqu’au lac. Autre volet que nous proposons pour Déambule, des étudiants ont conçu un jardin artistique en permaculture. Ce que les jeunes gens d’aujourd’hui comprennent naturellement, c’est que la diversité renforce les individus et permet de résoudre l’équation du collectif et du singulier. On s’intéresse aujourd’hui à la manière dont le numérique a modifié en profondeur les humanités, l’anthropologie…La question de l’individuel et du collectif, du ici et du là-bas, du maintenant et du passé, cet ensemble a été profondément bougé par le Web. Cette notion de monde ouvert, d’agencement différent d’acteurs, de diversité est naturelle pour les jeunes générations qui vivent le monde ainsi et comprennent immédiatement le principe de la permaculture reposant sur des associations.

Le 3° volet de notre contribution à Déambule est une exposition de travaux de nos élèves qui traite un grand espace comme un jardin. Une exposition-promenade….



Je voudrais conclure en soulignant que les écoles de commerce, d’ingénieurs suivent énormément ce qui se fait dans les écoles d’art. Nos étudiants découvrent sur le tard, presque au moment de quitter l’école, qu’ils ont acquis une capacité particulière de compréhension du monde. Ils s’en rendent compte par la suite. Notre rôle est d’ouvrir ou de ré-ouvrir des possibles pour nos étudiants, parfois pour des gens qui ont souffert dans notre système scolaire et que nous aidons à s’épanouir autant que possible