Rencontre avec Jérôme Phalippou, dessinateur de la BD Le Fantôme d’Argent

Vous vous amusez à jouer sur plusieurs niveaux de références aussi bien pour le scénario que pour le dessin. On a le polar, l’Histoire, les livres et une forme d’érudition avec Chrétien de Troyes et Cligès (ou La fausse morte, comme la Rolls recherchée par Betsy, qui réapparaît…). Il y a aussi un esprit très français mais pas franchouillard.

Pour cette série, j’ai acheté des bouquins de voitures très pointus des années soixante afin d’être sûr de dessiner des modèles de bagnoles correspondant bien à telle ou telle année. Mon scénariste m’avait d’ailleurs fait le reproche de dessiner des Opel ou des BMW alors qu’il y en avait peu en France à l’époque ; mais comme les bouquins en question étaient avant-gardistes , il y avait des BM ,des SAAB, des AUDI…et à la fin mon scénariste m’a dit qu’il souhaitait voir une traction !



C’est très sympa et très féminin de voir que l’héroïne choisit une Floride.

Surtout quand on sait que la marraine était Brigitte Bardot.



Je disais que l’humour fait vivre le récit, avec des jeux de mots et ce qu’on appelle des zeugmas comme « Je dois changer de pneu et d’horizon », mais on retrouve l’humour dans l’image aussi, par exemple dans cette ruelle de Troyes avec ces deux chats perchés, tranquilles alors que le personnage s’enfuit tout au fond.

Je voulais proposer une visite discrète de Troyes et cette poursuite en est l’occasion (Ah mais oui, à propos de zeugma, quand elle parle de ses talons, elle dit « Ces talons, quelle torture ! Justement en parlant de talons, c’est mon estomac qui les occupe maintenant »). Cette ruelle s’appelle justement la Ruelle des Chats.



Il y a le côté populo avec Renault…et les références prestigieuses avec la Rolls, les livres et Chrétien de Troyes et le champagne.

Olivier est parti d’une histoire vraie concernant le champagne, d’où Epernay et ensuite le glissement vers Troyes, pour le plaisir .On a eu l’occasion de visiter la bibliothèque de Troyes !



A voir les dessins, on sent que vous avez apprécié.

Il y a du vécu. La bibliothèque que vous voyez vers la page trente a été vidée de son contenu dans les années 2000 et elle renferme maintenant ce qu’il y avait à l’abbaye de Cluny. Cette bibliothèque est magnifique et je me suis dit qu’il fallait absolument faire quelque chose avec elle et autour d’elle. Le coloriste s’est éclaté.



Les couleurs soulignent ce retour dans le passé.

Je devais être le coloriste du premier tome et quand c’est le cas, je dessine différemment puisque je sais que je vais préciser certaines choses grâce à la couleur ; et puis, à la trentième page, pour des contraintes de temps, on m’a dit que quelqu’un d’autre serait chargé de la couleur.