Regis Croisonnier est l'invité du prochain #CreativeMorningsAnnecy

Vendredi 27 octobre de 8h00 à 9h30 à l'Espace 55 à Poisy (74) !



"Head of Gaming Engineering" chez Logitech, Regis Croisonnier viendra exposer leur méthode d'innovation, et présenter deux produits novateurs.

Logitech se positionne en pionnier technologique et design, vous découvrirez comment…

| Rédigé le Jeudi 19 Octobre 2017 |

