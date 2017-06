Réalité augmentée à l’honneur lors de la 41° édition du Festival d’Annecy !

Le Festival lui-même entre d’une certaine façon dans la réalité augmentée en se démultipliant sous des formes diverses en Corée et à Los Angeles. Urbi et orbi, à Annecy et de par le monde !



Ajoutons-y un soupçon d’ubiquité (Ubisoft n’est pas loin !) et on comprendra que, pour s’exporter, pour aller voir et se montrer ailleurs, il faut avoir de solides racines.

Le Festival du Cinéma d’Animation d’Annecy a crû pendant 41 éditions ; nous y avons cru aussi et tout le monde en est récompensé.



Le film de Sunao Katabuchi Dans un recoin de ce monde vient de se voir décerner le prix du jury pour les longs métrages. « Recoin de ce monde », Annecy continue de s’ouvrir à la planète du cinéma d’animation.