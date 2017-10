"Quelques conseils pour venir au monde"

"…semeurs de maïs et de troubles"

"…il me paraîtrait plus pertinent de canoniser, plutôt que la compatissante Mère Teresa qui confessa ne pas croire en Dieu tous les jours, Marilyn Monroe."

"D’autant plus que le concept de nourriture rapide-ainsi meurent les civilisations-tend à s’imposer sur toute la planète."),

"La notion de fou est aussi très floue."

"La beauté est dans les yeux."

"J’espère que vous serez assez intelligent pour paraître sot de temps en temps… "

"Des tas de gens qui se prennent pour quelqu’un sont crus sur parole", "L’homme est un mammifère médical".

"D’où vient que de la joie…on n’ait gardé que le souvenir de l’avoir oubliée ?"

est considéré comme un auteur "élégant".L’élégance ne consisterait-elle pas, pour un écrivain, à trouver le mot juste. Or comment savoir que, précisément, le mot juste est celui-ci et nul autre ? Ni algorithme, ni formule magique qui fassent chanter un mot avec les autres pour créer un chœur et chanter la pensée, échappant ainsi à la béa-ba-titude du paradigme soi-disant retrouvé à une époque où il est, Jacques A. Bertrand met les pieds dedans pour vivre à la verticale.Un film de Robbe-Grillet, dont j’ai oublié le contenu, porte ce charmant titre "Glissements progressifs du plaisir".Les livres de Jacques A. Bertrand pourraient former une œuvre intituléetant le boxeur poète (JAB) tient à distance le malheur, la bêtise, la mélancolie, la petitesse et les circonstances malencontreuses qui atténuent nos vies, par le moyen d’associations d’idées bien plus pertinentes que celles de malfaiteurs ,de zeugmasde glissements rythmiques de virgulesd’incises nerveusesde paronymiesd’inversionsdu rythme maîtrisé, du paradoxele tout incrusté de formules ciselées au micron prèsJAB est trop pudique pour chanter tout haut son amour de la vie, des autres et de leurs faiblesses. Puisqu’il pleut, sa mélancolie le pousse à danser sous la pluie, à se mouiller d’humour qui le ferait s’excuser d’être homme et chanter son livre en une prière d’amour.