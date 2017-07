Quand Jean-Louis Hourdin nous évoque Albert Cohen

Jean-Louis Hourdin, vous avez mis en scène des textes d’Albert Cohen ?

Oui, c’est toute une saga. Jean Jourdheuil et sa femme m’ont lu un jour des pages d’Albert Cohen, que je ne connaissais pas, à la fin des années 70, alors que j’étais allé habiter chez eux. A la fin de la soirée j’étais entre le rire et les larmes comme lorsque se crée avec un auteur une immédiate complicité et qu’on se dit « Ça y est, c’est fait; c’est écrit pour toi. »



Mais au départ ce n’est pas du théâtre ?

Oui, mais sous l’écriture d’Albert Cohen, on sent l’oralité orientale du conteur. Bella Cohen, que nous avons bien connue, racontait qu’elle avait deux boulots, le Bureau International du Travail, à Genève toute la journée et à 18 heures elle reprenait son second métier, elle était la secrétaire d’Albert Cohen qui lui dictait ses textes. C’est là que nous sommes dans l’oralité. Elle était non seulement la première lectrice, mais aussi la première spectatrice du verbe. Si elle riait, si elle pleurait, il en rajoutait, il réinventait sur ce qu’il avait écrit dans la journée. Et moi-même, j’ai pris connaissance de l’œuvre d’Albert Cohen par la voix de mes amis.



Je parlais de saga…Pour obtenir les droits sur l’œuvre d’Albert Cohen, j’ai écrit à Gallimard en donnant mes raisons… faire un spectacle, mon amour de cette écriture. Jacqueline Soufi était alors chargée des droits cinématographiques chez Gallimard. Elle me répond sèchement "Madame Cohen ne veut pas donner les droits sur l’œuvre de son mari » Basta ! Je réécris « Basta, pas de basta, il n’y aucune raison qu’on me prive de cette possibilité. Je ne trahirai pas Albert Cohen… » Et Jacqueline Soufi me répond « Basta, basta, il n’en est pas question. »

Il se trouve qu’un ami Suisse participait à la répétition d’une pièce à Massilly. Je lui demande s’il ne connaîtrait personne dans l’entourage de Bella Cohen. Le contact s’est fait par l’intermédiaire d’un médecin commun aux deux familles. Bella Cohen accepte de me voir chez Gallimard, dans le petit bureau de Jacqueline Souchi. Bonjour Monsieur, bonjour Madame et boum, une cassette et je reconnais l’œuvre et je reconnais l’acteur qui dit le texte. Bella Cohen me demande ce que j’en pense et je réponds qu’on peut faire plus sobre parce que l’acteur en faisait des kilos. Elle me répond « Vous pensez comme moi ». Je me dis « Ça y est, j’ai les droits ! ». Boum, une 2° cassette ! Je reconnais l’œuvre mais pas l’acteur, qui était à peu près correct. Je dis « C’est mieux. _ Vous pensez comme moi, vous avez les droits mais… _ Comment ça, mais ? _ Mais je veux voir un filage au milieu des répétitions pour être sûre de vous donner les droits. Je ne veux pas qu’on trahisse l’œuvre de mon mari… »

Nous avions deux mois de répétition. Elle est venue à Massilly à la fin du premier mois, avec Jacqueline Soufi. J’avais recommandé aux acteurs de dire le texte de Cohen sans le jouer. Nous avions six mois de tournée qui nous attendaient, un refus de Bella aurait été une catastrophe !

Elle a pleuré au milieu du filage, à la fin, elle se penche vers moi et me dit « Albert Cohen aurait aimé ». Nous sommes devenus amis. Nous avons joué le chapitre 35 de Belle du Seigneur, Ô vous, frères humains, Le livre de ma mère…



Vous avez ouvert une voie.

Sur toute l’œuvre, oui, à l’exception d’Ezéchiel, sa seule pièce de théâtre, qui avait déjà été mise en scène. Bella nous a imposé le titre de notre première pièce, « Le monde d’Albert Cohen ». Ça faisait un peu prétentieux mais ça nous donnait la possibilité d’aller prendre des textes dans toute l’œuvre. Quand j’ai voulu monter le chapitre 35 de Belle du Seigneur, elle m’a dit « Jean-Louis, je ne crois pas qu’on puisse faire ça au théâtre ». Je me suis dit « Ce n’est pas vrai, ça ne va pas recommencer ! » Elle est venue voir et m’a donné son accord à condition que j’obtienne aussi celui de deux couples d’amis d’Albert Cohen aussi hallucinés que moi puisque nous avions déjà joué plus de quatre cents fois Le monde d’Albert Cohen. Nous avons joué partout nos cinq spectacles finalement.