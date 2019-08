Pinard et Polar les 10 et 11 août 2019 à Sigy-le-Châtel

Quand la Haute-Savoie d’ »Histoire d’en parler » et le Mâconnais d’Alain Carré se rencontrent, ça donne deux jours entre amis, entre terroir et culture, des conversations entre les livres, les auteurs, le public, des artistes et des artisans parmi lesquels Philippe Borrini, Monique Dégluaire, Duramen. Le travail de la terre, du bois, du métal rejoint celui des mots et de la vigne.

Des mots, des liquides à déguster pour éveiller les papilles, les neurones, les émotions.

Parmi les auteurs invités, nous avons rencontré René Frégni.



René Frégni, on sent que la lecture d’une de vos nouvelles à l’instant par Alain Carré et son épouse vous a beaucoup touché. Vous l’avez écrite il y a presque trente ans pour des enfants ; la bonne littérature se lit à tout âge ou presque ?

On écrit plus simplement pour des enfants, mais sinon la littérature repose sur quelques émotions : on vieillit, on tombe amoureux, on rencontre la passion, des enfants naissent, on est abandonné…on brode sur les passions importantes de nos vies, les souvenirs d’enfance, on brode mille romans sur ces émotions que les enfants partagent avec nous, qu’on ait six ans ou soixante.

A six ans, j’avais très peur de perdre ma mère, de me retrouver seul et je suis tombé à cet âge-là amoureux de la petite Suzon qui passait dans la rue. Voilà les trois grandes émotions de mon enfance, la beauté de Suzon que je regardais jour et nuit et qui ne m’a jamais regardé, la peur de perdre ma mère, et la peur d’aller à l’école parce qu’on risquait de m’interroger. La découverte de l’amour, violent, à six ans, la peur de perdre une maman que j’adorais et la peur de l’école. Ces trois émotions, je les ai rencontrées toute ma vie, transformées. On brode, on n’invente rien.