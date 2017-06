Opening de La Kermesse à Paris

La team Get the Cheezy vous propose le nouvel évènement parisien de l'été : La Kermesse. C'est l'événement tout neuf de l'été qui aura lieu sur les quais de Seine tous les dimanches de l'été à partir du 2 juillet dès 14h.



Get the Cheezy souhaite vous replonger dans cette période de votre enfance et vous faire revivre ces moments de joie en réunissant tout l'été les acteurs de vos kermesses !



Sur le bateau le Concorde Atlantique vous retrouverez :

- Un Pop Store de jeunes créateurs mêlant une sélection de produits de mode, beauté et art de vivre

- Du Fooding aux recettes tendance et savoureuses

- Un Bar à Cocktails pour siroter les créations de notre mixologie

- Une multitude d'animations et jeux pour le plaisir de tous

- Une équipe de Tatoueurs et Perceurs de choc.



Page Facebook : facebook.com/lakermesseparis

Page Instagram : instagram.com/lakermesseparis