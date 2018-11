"Mozart à Paris" de Frantz Duchazeau chez Casterman

Un autre parallèle avec « Lomax » où vous écrivez « Nous parlions de l’intérêt de découvrir très jeune ce que l’on veut faire de sa vie. »

C’est une phrase de moi.



Ça se sent. C’est pour cette raison que je l’ai relevée.

C’est ma problématique depuis tout le temps, déjà présente dans « Meteor Slim » et dans d’autres albums. Il ne faut pas se rater. Dans « La main heureuse » l’un des personnages motive l’autre en disant « La vie, c’est pas un brouillon, c’est tout de suite. » On ne se rend pas assez compte que la vie, c’est maintenant. Il ne faut pas attendre la saint glinglin pour faire les choses. Certains, comme Mozart, ont conscience de ça très tôt et ne veulent pas gâcher ce temps précieux parce qu’ils savent qu’après, c’est fini, il n’y a rien d’autre.



Vous représentez parfois les personnages en transparence ou qui explosent.

Quand on le voit jouer ?



Ou même dans d’autres albums, comme « Pierre de cristal. »

C’est une manière de retranscrire les émotions. Il y a ce côté cristallin et cubiste…On ne peut pas vraiment mettre de mots sur certaines émotions, alors l’image est plus explicite.



Le côté cubiste correspond peut-être à cette explosion de la vision du monde qu’apportaient Braque ou Picasso ?

D’autres peuples pratiquaient le cubisme bien avant eux. Moi j’y ai recours pour montrer l’émotion, quelque chose qui nous échappe. Je n’arrive même pas à trouver les mots pour en parler.



Vous passez souvent du personnage à un plan très large sur la ville, comme dans d’autres albums. C’est un passage du monde intérieur à l’extérieur ?

Oui, il y a des ponts…c’est une référence à « Little Nemo ». Le personnage cherche sa voie, son chemin. Dans Paris, on est sans arrêt en train de passer d’un pont à l’autre. Ce sont des correspondances visuelles qui passent dans la lecture et qui font le pont avec le père resté là-bas mais toujours présent.



Et qui font le pont avec une géographie mentale, intérieure ?

C’est une façon de rapprocher Salzbourg et Paris. Visuellement la correspondance est là, même si Mozart préfère faire sans son père.



On retrouve des constantes dans vos albums.

Des constantes qui ne sont même pas voulues.



Ce qui est d’autant plus intéressant.

Je ne m’en serais pas rendu compte si vous ne me l’aviez pas dit. Ce sont des problématiques qui me travaillent et qui reviennent d’elles-mêmes. On dit qu’on fait toujours le même album, ou le même livre. Je ne sais pas.



Le lecteur a l’impression que Mozart, que vous traitez à merveille, est aussi un support pour parler d’autre chose.

Ces problématiques qu’il vivait, je les connais aussi, comme beaucoup de gens qui peuvent s’y reconnaître. Puisque nous sommes là, autant faire des choses qui résonnent en nous.



Vous vous construisez en construisant des albums.

C’est ça. En construisant et en déconstruisant des vies. Tout est affaire de correspondance en fait.