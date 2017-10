Mother !... ou l'homme en mal de création

Dans la lignée de ses précédents film « Requiem for a dream », « Black Swan » ou le moins connu « The Fountain », le réalisateur fantasque nous emmène ici dans une immense métaphore de ses sujets de prédilection. En effet, plusieurs grands thèmes sont abordés (la vie sur terre, la création, la maternité...) pour nous faire réaliser à quel point l’homme en tant qu’être humain ne sortira pas indemne de ce qu’il provoque sur la terre.



Aronofsky nous offre un film déroutant, qui ressemble par certains traits à ceux d’un film d'horreur sans en être vraiment un, tout en nous racontant l’histoire d’un couple vivant reculé du monde pour permettre à l’homme de pouvoir écrire et à la femme de se consacrer à ce dernier !



Mais tout ne se passe pas comme nous l'avons imaginé...



Notons la présence de quatre acteurs de renom, Javier Bardem, Jennifer Lawrence, Michel Pfeiffer, et Ed Harris avec lesquels nous avançons dans le film sans savoir jusqu’où il va nous mener…



Attention aux âmes sensibles et aux jeunes enfants pour lesquels le film risque d’être quelque peu violent.