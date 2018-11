"Ma vie d'artiste" avec Mlle Caroline et "Et puis Colette" avec Mathou chez BD Fugue Annecy

Comme Mlle Caroline était la première arrivée, ce vendredi 9 novembre 2018, à la séance de dédicaces chez BD Fugue Annecy, notre entretien a été plus long. Normal(?) Mais Mathou a aussi du répondant.



Mlle Caroline nous sommes chez BD Fugue. Vous mettez en scène Vincent, qui nous accueille ici. Votre libraire est si important ?

Ah, ben oui ! Mais c’est une blague qui court, à chaque BD il me disait « Je ne suis toujours pas dedans. » Celle-ci était parfaite pour le caser !



Autrefois, la vie d’artiste renvoyait à quelque chose de bohème, olé olé. Vous n’êtes pas dans cette veine-là.

C’est normal, c’est ma vie à moi !



Tout est autobiographique ?

Tout !



Vos parents ont réagi comment ?

Ils me font rarement des retours sur mes BD. Pour celle-ci j’ai eu les premiers retours de ma mère. Par mail, elle m’a dit…



Qu’elle suit une thérapie ? (rires).

Non, que c’est drôle, très bien vu, qu’elle avait découvert une autre vision de ce qu’elle-même avait vécu et qu’elle était soulagée que je ne les aie pas trop égratignés.



Est-ce que c’est difficile de parler de son environnement familial, de ses proches ?

C’est un peu compliqué parce que j’ai vraiment eu le sentiment de ne pas avoir été écoutée toute mon enfance, quand j’avais des velléités d’artiste. Ils essayaient d’étouffer le truc…



En croyant bien faire, non ?

Ah mais bien sûr ! Bien sûr ! Comme tous parents. Mais depuis toute petite je ne faisais que ça, je dessinais. Ça me semblait évident ! Ils le voyaient bien. A la place ils me proposaient d’être notaire ; c’était tellement éloigné ! J’aurais certainement eu plus d’argent, j’aurais été mieux installée dans ma vie professionnelle, moins angoissée, mais je ne sais pas si je serais plus heureuse pour autant.



V Puisqu’on parle d’être installée,ous avez une telle manière de représenter les maisons qu’on peut y voir des visages, là, regardez, et aussi sur le pigeonnier.

Mais oui, carrément ! C’est drôle !



Ce qui montre que les maisons sont très importantes pour vous.

Oui, on a beaucoup déménagé quand j’étais petite. Celle-ci, je l’ai revue il y a quelques années alors qu’elle est habitée par d’autres gens. Je l’ai revue avec des yeux d’adulte et elle était encore plus belle. Avec plein de trucs que je n’avais pas vus. Elle avait été réaménagée, elle avait changé de genre mais elle restait toujours aussi mystérieuse.



La maison de nos souvenirs est à l’intérieur de nous. Dans notre mémoire. A ce propos, vous avez une sacrée mémoire, quand vous faites le portrait de tous les étudiants en art, par exemple.

Je m’en souviens comme si c’était hier, mais il y en a que j’ai complètement oubliés. Il y en a plein que je revois aussi maintenant, d’autres que je ne revois plus mais dont je me souviens.



Puisqu’on parle de mémoire, il y a aussi la relation au temps. Votre livre se termine par une « Non Fin ». Vous reprenez l’expression d’un prof que vous avez eu, mais vous auriez pu l’oublier, ou ne pas vous l’approprier.

Ça m’avait marqué parce qu’on voit ça à la fin de plein d’ouvrages et lui nous avait dit « Mais non » ; un autre professeur nous disait « Pas un jour sans un trait, les enfants. »



Vous êtes une sorte d’éponge avec pas mal d’humour et un peu d’ironie en plus de l’émotion. Mais votre approche du temps peut faire penser à une démarche qui n’aurait pas un début et une fin précis, pas limitée.

Ça me fait ça avec les Pixies. Très souvent on a l’impression que le début de leur chanson a été coupé et qu’ils prennent dès le milieu. Je trouve ça génial !



A un moment, vous parlez de déchets qu’on balance dans la nature et qui cherchent à se décomposer encore très longtemps après…alors que vos souvenirs ne se décomposent pas.

Ola-là, c’est vrai ! D’ailleurs on a passé quinze ans à retaper un vieux chalet, à trier des trucs, à se faire ch…à aller de déchèterie en déchèterie alors qu’avec mon père, on prenait la 4L et on jetait tout dans la nature. On a jeté des frigos, des choses en métal qui doivent encore être dans ce coin d’Ardèche magnifique avec cette espèce de poubelle à ciel ouvert au milieu. Je me demande pourquoi les gens n’ont pas réagi plus tôt.



Et on trimballe un peu nos souvenirs dans des poubelles…

Qui s’ouvrent à la faveur d’un mot, d’une phrase.



Autant vous donnez plein de détails sur vos amis, les étudiants, autant quand votre compagnon arrive, c’est « L’Homme », comme une évidence.

Oui (tendresse). C’est l’évidence. Mais j’ai un peu parlé de lui dans les précédentes BD, je ne vais pas non plus en rajouter.(rires).



Je comprends, c’est vous la vedette !

Vous rigolez, c’est lui la vedette ! Dans mes dédicaces on ne me parle que de lui. C’est une espèce de fantasme collectif. Et quand il vient de temps en temps, les lecteurs et lectrices font « Oh, Raf ! » C’est un truc de fou. Il peut être à Paris et on me dit « Votre mari n’était pas à Tignes, en train de faire des photos ? » On ne me reconnaît que si je suis avec lui. Je trouve ça très marrant parce que ça le met hyper mal à l’aise.