Ludovic Lazareth fait chanter les mécaniques sans les rouler !

Quand Ludovic Lazareth nous accueille au milieu de ses réalisations, on redevient d’une certaine manière enfant dans un monde magique.



Non, comme il le dit lui-même, il n’est pas à la tête d’un garage mais tout à la fois d’un centre de recherches, d’une société qui trouve des solutions écologiques, d’un monde futuriste à l’aise dans les racines du passé, d’une unité de production de prototypes motos, autos, voitures amphibies et bientôt de machines volantes, d’un centre d’art contemporain et d’un rayon de bricolage de génie.



Le truc inclassable, quoi !



Et c’est précisément ce qui en fait l’intérêt.

Depuis vingt ans, Ludovic Lazareth trace son chemin en une sorte de road movie, la tête dans la création et l’innovation, les pieds sur le bitume, sur l’eau et bientôt dans les airs où il a des projets.



Comme tous les gens habités, réellement passionnés et totalement investis dans ce qui les anime, Ludovic Lazareth parle en toute simplicité, en toute modestie de ses réalisations pour le cinéma, les films de Luc Besson, par exemple, pour A fond de Nicolas Benamou, de ses voyages à travers le monde pour discuter affaires avec de prestigieux clients, des félicitations de Gérard Depardieu qui sont mentionnées à la toute fin de notre entretien, ou de la rencontre avec Vin Diesel. Simples marques d’une reconnaissance qui poussent à continuer si besoin en était.