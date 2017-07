Les Petits Princes du Lac d'Annecy, un tournoi royal !

Move On Mag y était !, co-directeur du tournoi, rappelle à cette occasion que les Petits Princes vivront leur 30° édition du 22 juillet au 5 août 2017. Le tournoi a été créé en 1988 parà la demande depour permettre aux joueurs de 13 ans de se mesurer et de progresser.Comme l’offre de tournois a évolué depuis, celui des Petits Princes a saisi l’opportunité de se hisser au niveau supérieur et s’adresse pour la 3° édition cette année aux joueuses et joueurs de 14 ans, leur permettant de conquérir leurs premiers points sur le circuit international.L’intérêt des Petits Princes est multiple : le cadre unique des Marquisats, la proximité public/joueurs, la possibilité de découvrir de jeunes talents, l’histoire même du tournoi qui a accueilli, ,… les uns et les autres avec des bonheurs divers sur les courts ., Président du club Annecy Tennis, remercie les bénévoles et les salariés du club sans lesquels le tournoi ne pourrait avoir lieu., représentant de la Ligue, considère le tournoi comme un tremplin pour les jeunes joueurs régionaux et nationaux, mais aussi pour les arbitres formés ici. Et Bruno Vespres de rappeler que l’arbitre de la finale dames 2017 à Roland Garros a débuté aux Petits Princes !, co-directrice du tournoi, est saluée par tous car, depuis Panama où elle réside désormais, elle porte le chapeau de l’organisation et a su donner à l’événement son retentissement actuel.A un petit mois des premiers matches, vingt nations sont déjà inscrites, parmi lesquelles Hong-Kong pour la première fois., adhérent d’Annecy Tennis et, passe dire un mot. Nous en profitons pour le soumettre à la question.Oui, depuis mon adolescence. Et maintenant en famille, avec mes enfants. C’est le sport que je préfère et que je pratique couramment.Oui, je dis oui ! Sur un court de tennis, on oublie les fonctions, on est tous égaux. Ça permet de se libérer de son milieu, de son carcan professionnel.Il faisait rêver mes enfants quand ils participaient à des tournois en Franche Comté. Tous les deux le voyaient comme un mythe. C’est un tournoi de valeur et de prestige pour le rayonnement d’Annecy. Il est important de garder cet esprit de jeunesse, de volonté et de progression.