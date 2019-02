Le Deep House, le restaurant qui fait bouger Annecy à sa façon !

Bienvenue au Deep House,combine les passions de son chef d’orchestre,! De l’animation et de l’événementiel pendant 22 ans, de la musique depuis toujours, des Harley depuis l’âge du permis, le voyage, la convivialité et le partage dans l’ADN...Mixez le tout, passez au filtre de la mise en scène… et vous voilà installé au Deep House qui vous propose en plusLa carte va prochainement évoluer d'avantage encore dans cette direction mais: makkis, wok, burgers, pizzas, tatakis de thon (spécialité maison), parilladas del mar, accras, tapas (bien sûr !), le foie gras et le saumon fumé maison.Les prix équilibrés, pour tous budgets, favorisent la convivialité et le partage. Les produits, tous frais, viennent du coin : le poisson des, le pain de chez, les fromages et la charcuterie sont fournis par Gaby et le tout est travaillé sur place, dans les cuisines du restaurant, par le jeune chef Janeck qui a auparavant œuvré en Espagne et en Asie.