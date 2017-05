La Fête du livre de Talloires, le rendez-vous des amoureux de lecture

Rencontre avec Alexandre Duyck pour L’irrésistible ascension écrit avec Soazig Quéméner

chez Flammarion.



Comment ce livre a-t-il démarré ?

On a commencé il y a un an pour douze mois de campagne présidentielle. On voulait raconter ce qu’on croyait être au départ la revanche Hollande/Sarkozy, ce que tout le monde attendait à l’époque et rien ne s’est passé comme prévu. On s’est donc retrouvés embarqués dans cette aventure passionnante qui a connu un rebondissement chaque jour, une nouvelle affaire, un favori qui s’écroulait dans les sondages et on a observé dans le même temps la longue montée en puissance d’Emmanuel Macron.



Comment avez-vous vécu personnellement cette aventure ?

On n’a pas voulu faire partie de la troupe de journalistes qui accompagnait les candidats de meeting en meeting parce qu’on n’aurait pas eu grand-chose d’original à raconter. On a choisi de passer beaucoup de temps avec des conseillers, dans les QG de campagne de tous les candidats, les principaux en tout cas, on est retourné voir les gens pour décortiquer, analyser…et puis on a passé de plus en plus de temps dans le QG de En marche.



Comment définiriez-vous votre travail ?

C’est un travail de journaliste, un très long reportage sur douze mois à travers les QG, les candidats, que ce soit Le Pen, Mélanchon…



Mais quand vous avez commencé, vous étiez sûrs que votre travail aboutirait à un livre ?

Oui, parce que nous avions décidé de suivre cette campagne présidentielle jusqu’au soir du 2° tour. Ce qu’on ne pouvait pas deviner, c’est que le scénario allait se décider au fur et à mesure.



C’était mieux qu’espéré.

Ah oui, franchement !



Pour votre couverture, vous avez choisi le meeting où Emmanuel Macron tente d’imiter Patrick Bruel et Casser la voix.

C’était Porte de Versailles. On s’est dit « Il se passe un truc, il est complètement possédé. » Et puis il nous a dit par la suite qu’il n’avait pas de retour micro dans l’oreille. Il pensait qu’on ne l’entendait pas. Quand il voit les images il a presque honte parce qu’il se voit comme un fou furieux.



Ce moment lui a peut-être été bénéfique, finalement.

Oui, il se lâche, il est vraiment humain.