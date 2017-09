L'école buissonnière, ou l'apprentissage de la vie dans les secrets de la forêt

Le film de Nicolas Vanier sortira le 11 octobre 2017 dans les salles. Ce n'est pas un documentaire sur le grand Nord comme il nous y a habitués, mais l'histoire de Paul, jeune orphelin et enfant de la ville, recueilli en Sologne par une famille d'accueil s'évertuant à conserver tous ses secrets. Paul découvre une nouvelle vie.



Cette belle histoire de garde-chasse (Eric Elmosnino) et de braconnier (François Cluzet), jouant à cache cache, sur les terres du Comte de la Fresnaye (François Berléand) sur fond de campagne, n'est qu'un prétexte pour mettre en exergue la magnifique et majestueuse dame nature qui révèle peu à peu au petit Paul ainsi qu'aux spectateurs les mystères de ces personnages.



Nicolas Vanier nous offre un film à partager en famille, où petits et grands seront transportés par la beauté des lieux, de leurs hôtes sauvages, tel le grand cerf, les lapins ou les hérons, autant que par les acteurs à la hauteur de leurs rôles....