L'association OSV : vers les cimes !

Anne Schott a eu la gentillesse de nous accorder un moment, à chaud, juste après sa prestation sur scène.



Anne Schott, comment vit-on le fait d’avoir à s’adresser à un public aussi nombreux et d’avoir à résumer en une heure et demie autant de travail, de responsabilités ?

Il est difficile, en effet, de résumer en si peu de temps tout ce qu’on réalise et de faire réellement passer le message à nos adhérents. C’est pour cette raison qu’on a essayé de rendre les choses assez dynamiques avec des supports qui permettent de mieux visualiser ce qu’on leur propose au quotidien. C’est impressionnant, effectivement, de s’adresser à autant de personnes, mais le fait qu’elles forment une communauté rend les choses plus faciles. Nous sommes ensemble, nous partageons des valeurs… nous sommes un peu à la maison.



Il y avait une sorte de bienveillance à votre égard ? Mais ils vont être plus exigeants l’an prochain (rires).

Probablement. Mais nous allons continuer de nous améliorer, ce que nous faisons depuis le début.



A voir les chiffres, l’évolution d’OSV, en rendre compte sera un plaisir.

Bien entendu. Nous sommes sur le territoire rhônalpin, en Suisse… et nous avons encore un très fort potentiel qui suppose d’améliorer encore notre communication.



On peut imaginer que des gens aimeraient être à votre place. Votre travail est à la fois passionnant et utile.

Oui, ça aide à se lever le matin. Je suis fille d’entrepreneur et aider des entreprises ça me parle, ça me convient.



On attend donc une présentation extraordinaire la prochaine fois.

C’est ça. On avait imaginé de faire venir des chevaux blancs avec notre président, mais ça n’a pas pu se faire cette année.