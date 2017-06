L’IPAC, une démarche doublement intelligente !

Météo redevenue clémente, paillottes du Moon, c’est là qu’on prend conscience que la ville d’Annecy, les montagnes et le lac constituent un écrin privilégié…mais que la nature n’est pas tout et que les entreprises humaines se doivent d’être à la hauteur de cet environnement.



C’est ce que Le groupe IPAC a compris, qui propose un enseignement reposant sur la compréhension et l’intelligence davantage que sur les automatismes pédagogiques. C’est ce que nous a exposé avec passion Sylvain Vaillaut.



L’intelligence, on la retrouvait dans l’organisation de cette soirée qui visait à promouvoir le réseautage entre anciens de l’IPAC, entre PARTENAIRES ENTREPRISES et étudiants d’aujourd’hui, car l’intelligence, étymologiquement, consiste à tisser des liens.



Une initiative dynamique, portée par Julie Arbeit, Directrice de communication, en présence de Thierry Voyeux, Directeur Général de l’IPAC, Jean-Luc Rigaut, maire d’Annecy et de nombreuses personnalités comme Paul-Henri De Le Rue médaillé olympique ou Gaylord Pedretti, organisateur du High Five Festival et du Sosh Big Air ou Julien Lavanchy, créateur du site Easyflirt et qui dirige l’une des 5 PME les plus rentables de France (Source : Ernst and Young).



Tout le monde a retenu son souffle, comme il se doit, pendant l’intervention de Stéphane Tourreau, vice champion du monde d’apnée.



Une belle soirée qui a su joindre l’utile à l’agréable !