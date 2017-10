Jazz métissage et partage

Catherine Gorée veille à la programmation musicale de l’Auditorium.

Elle donne le" la" avec Henri Texier et nous présente l’esprit de sa programmation.



Catherine Gorée, la programmation musicale est un domaine qu’on soigne tout particulièrement à l’Auditorium ?

Oui, bien sûr. J’ai été engagée pour cette raison, pour participer à l’identité de l’Auditorium de Seynod.



Parmi le public présent pour l’ouverture de la saison, certaines personnes parlaient essentiellement de musique. Vous avez des fidèles.

Je donne une orientation métissée à travers le jazz, une ouverture sur le monde qui permet d’élargir le public. Nous avons une belle fréquentation depuis quelques années grâce à cette programmation.



Programmation musicale qui est en harmonie avec tout ce qui se passe à l’Auditorium.

Bien sûr. Joseph (Paléni) m’a donné carte blanche parce que j’adhère à l’esprit qu’il cherche à développer à l’Auditorium.



La soirée d’ouverture a permis d’apprécier un premier métissage avec de la musique cubaine sur des textes de Brassens et vous commencez vraiment la saison avec Henri Texier le 19 octobre prochain. C’est un monument !

Un grand Monsieur du jazz qui a cinquante ans de carrière, un artiste incontournable sur la scène musicale française et européenne. Il a accompagné Dexter Gordon, Don Cherry…des artistes internationaux très connus avant de développer ses propres projets. Il aime expérimenter. A l’Auditorium il nous présentera un travail sur la musique amérindienne, un métissage entre jazz et musique traditionnelle amérindienne. C’est sublime !

Il joue en sextet ou en quartet et nous proposera la deuxième formule avec son frère Sébastien Texier au saxo alto/clarinette, François Corneloup comme saxo baryton et Louis Moutin à la batterie, Henri Texier étant contrebassiste.



Du métissage et un beau voyage.

Avec de très belles mélodies et des improvisations puisque c’est aussi du jazz.

Notre objectif est que des gens qui ne sont pas des experts du jazz puissent venir partager un moment de convivialité ; c’est pourquoi la programmation est ouverte, accessible à tous. Je souligne que le lieu se prête tout particulièrement à la musique et je rappelle que la salle se nomme « L’Auditorium ».