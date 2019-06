JEUCONCOURS / 5x2 places à gagner pour la rediffusion du concert des 40 ans de The Cure au Pathé Annecy !

Plus d'informations sur le Pathé d'Annecy ICI

En juillet 2018, The Cure donnaient un concert exceptionnel au Hyde Park de Londres pour leurs 40 ans. Un événement musical majeur pour célébrer le groupe mythique qui interprète ses chansons et tubes les plus célèbres.Tentez de remporter 2 places pour assister à cette rediffusion unique sur grand écran au Pathé d'Annecy,Jeu concours ouvert jusqu'au mercredi 3 juillet 2019.Annonce des gagnants le vendredi 5 juillet 2019.Valeur totale du lot : 150€ (10 places en jeu).Valeur du lot par personne : 30€ (2 places).