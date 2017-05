Interview de Rebecka Coutaz, directrice du studio Ubisoft Annecy

Ubisoft et les cinémas Pathé organisent le concert l’Ubisoft Annecy Steep Night le 2 juin prochain. Vous réunissez le gaming, le cinéma, le spectacle. Les barrières politiques bougent en ce moment et vous, vous faites bouger d’autres barrières. Vous innovez ? Dans quel but ?

Aujourd’hui Steep est un jeu Live avec une communauté forte, c’est-à-dire que c’est un jeu qui vit encore longtemps après sa sortie, avec des mises à jour régulières, des contenus additionnels et tout un programme pour animer et fidéliser notre communauté de joueurs. L’Ubisoft Annecy Steep Night nous permet de concrétiser un dialogue qui est pour le moment virtuel avec nos joueurs et de les rencontrer lors de cet événement festif. Notre industrie du jeu vidéo est en pleine expansion, il faut être créatif et innover dans tous nos domaines, et pas seulement au niveau technologique ou artistique. Nous testons, nous apprenons et nous adaptons, et ce continuellement. De plus, nous sommes une entreprise de divertissement. Avec la création et le développement de films portés sur grand écran par Ubisoft Motion Pictures, le rapprochement avec le cinéma nous a paru logique.