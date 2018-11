Interview avec Laura Gutman, commissaire de l’exposition « Les légendes des Pays du Nord »

Laura Gutman, une exposition sur « Les légendes des Pays du Nord » à l’approche de noël doit enchanter les petits et faire rajeunir les plus grands ?

C’est une exposition pensée pour les familles, pour donner envie de sortir en famille en cette période de l’année et qui permet d’entrer dans un monde féérique, un peu magique. Nous présentons des œuvres d’artistes finlandais qui sont, par elles-mêmes, de très grande qualité.



On connaît en France les contes d’Andersen, La Reine des Neiges, Kay Nielsen comme illustrateur, mais les contes de Finlande sont méconnus . Pour quelle raison ?

Je crois que c’est la langue qui a fait obstacle. Le finnois est une langue très particulière, difficile à comprendre. Les Finlandais en sont d’ailleurs conscients. Nous avons accompli un travail immense, nous avons fait traduire vingt-deux contes en français pour la toute première fois ; il faut préciser que les Finlandais avaient un peu oublié les contes en question et ça va leur donner envie de redécouvrir cette littérature enfantine.



Alors la France contribue à l’enrichissement de la culture finlandaise !

Absolument. Nous présentons un regard français sur la culture finlandaise, et aussi sur la culture russe puisque nous avons l’installation d’Alexander Reichstein, un artiste scénographe russe qui vit en Finlande depuis trente ans.



On peut dire que la culture est un échange de regards et de liens qui se tissent en permanence.

C’est vrai. Les deux illustrateurs qui sont exposés, Rudolf Koivu et Martta Wendelin, sont chéris par les Finlandais, ils appartiennent au monde de leur enfance mais ils ne se rendent pas compte de la grande qualité artistique de leurs illustrations. Le regard que nous portons sur le début de leur carrière permet de révéler un patrimoine encore plus riche que l’on pensait.



Cette exposition s’inscrit bien dans ce que propose le Palais Lumière habituellement, cette mise en relation de l’art et de la société.

J’ai vraiment conçu cette exposition pour les gens, pour les enfants, ceux qui habitent autour du Léman, pour qu’ils y entrent de façon très aisée, commode. On pourrait croire que cet univers est effrayant mais c’est tout le contraire. Ces œuvres, par leur dimension artistique, permettent aussi d’accéder à un univers intellectuel.



L’exemple de Joseph Alanen est révélateur . Il est mort très jeune et sa renommée en a pâti. J’ai dû aller chercher ses œuvres dans sa famille, et c’est une véritable révélation de l’histoire de l’art, même pour les Finlandais. Sur seize de ses tableaux que nous montrons ici à Evian, quatre seulement appartiennent à des structures publiques Il faut souligner qu’on peut donc voir l’exposition à différents niveaux de lecture.