International CleanTech Week Annecy 19/22 juin 2019

Aux côtés des structures publiques, on annonce un fort investissement des partenaires.

Ainsi l’équipage de la CleanTech a pu tester l’an dernier son embarcation en faisant du cabotage. Désormais le grand large s’ouvre à lui, et d’autres escales, annoncées par Denis Horeau lors du précédent entretien qu’il avait accordé à Move-On, se concrétisent, comme celle qui verra le jour à Saint-Tropez.

S’il faut tirer une réflexion de cette grande prise de conscience qu’initie la CleanTech et des solutions pratiques, concrètes, citoyennes et donc à la portée du plus grand nombre qu’elle propose, c’est que, pour reprendre une formule bien connue, notre vie commence quand nous comprenons que nous n’en avons qu’une, mais aussi une seule planète avec laquelle nous ne faisons qu’un.



J’ajouterais à titre personnel qu’il n’y a pas de « transition » technologique, ni écologique, tout comme, on le voit bien, il n’y a pas de « crise » politique, économique ou financière. Tout se joue dans la continuité. Les changements de logiciel, de paradigme envisagés comme le recours magique à la touche « Reset » sont un leurre, une tromperie. Tout est affaire de volonté, d’évolution, de cohérence globale opposée à l’émiettement d’intérêts que nous subissons actuellement



Cette approche et cette cohérence nécessitent l’éducation des plus jeunes à laquelle la CleanTech contribue fortement sous le Haut Patronage du Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron.