Gaming et cinéma ou cinéma et gaming ?... la soirée Steep Night c'est ce vendredi !

À l'occasion de la soirée d’exception qui se déroulera au cinéma ;Pathé d’Annecy le 2 juin 2017, nous nous sommes entretenus avec André Gas, responsable d’exploitation des cinémas Pathé/Gaumont Annecy.



André, l’événement du 2 juin est une grande première et le résultat de rencontres.

Oui, sur Annecy ce sera une première édition avec ce que ça comporte d’attente et

d’incertitude. Ce qui est normal pour un événement inédit. L’idée est née d’une rencontre avec Ubisoft/Annecy qui nous avait demandé d’organiser une avant première pour ses salariés lors de la sortie du film Assassin’s& creed. Nos deux univers se sont rejoints à cette occasion, le cinéma et le jeu. Cela a donné un bel échange et un bon moment…qui nous ont donné envie d’aller plus loin, d’essayer quelque chose de plus. L’équipe d’Ubisoft désirait promouvoir son bébé, son jeu STEEP... et nous avons pensé qu’il fallait créer un concours de gaming dans une salle de cinéma, sur grand écran. Et en avant !



Cet esprit de rencontre, c’est ce qui caractérise les cinémas Pathé/Annecy. Votre vocation est le cinéma, mais vous vous ouvrez à la ville, à des partenaires, dans quelques jours au Festival du cinéma d’animation…

Oui, nous organisons par exemple des soirées thématiques, toujours en partenariat avec des acteurs locaux. Par exemple sur nos soirées filles, « Ladies night » depuis des années. Pour ce nouveau format de gaming, nous avons croisé Rebecka et Zoran, d’Ubisoft, nous avons constaté que nous avions des envies communes, il ne restait plus qu’à voir comment nous pouvions travailler ensemble.



Votre événement a lieu le 2 juin, juste avant le Festival d’animation.

Ce n’est pas anodin. Nous travaillons avec deux festivals, celui du cinéma d’animation et le High Five. Nous nous demandions comment apporter notre propre touche et la Citia nous a suggéré d’aborder le jeu, thème qu’elle a traité pendant le dernier Forum Blanc avec Ubisoft. Citia, Ubisoft, Forum Blanc, cinémas Pathé, tout ceci est cohérent, forme une synergie relayée par la Citia et le Festival. Pendant le dernier High Five, Gaylord Pedretti avait mis en avant le jeu STEEP, et son équipe prendra peut-être notre relais sur le prochain High Five.



Pour revenir à la soirée du 2 juin ?

La compétition est prise en charge par l’équipe Ubisoft. Il y aura des joueurs très expérimentés pour mettre en avant le jeu et son côté très spectaculaire. Il y aura par ailleurs trois niveaux de jeu, des tirages au sort pour faire participer des gens présents dans la salle. De notre côté nous allons animer l’événement dans une volonté festive, des jeux de lumière, de la musique, des cadeaux…et puis le 2° volet de la soirée sera la projection du film Wonder Woman avec un son ATMOS, la dernière technologie que nous avons mise récemment en place. Nous voulons que ce soit spectaculaire pendant la partie gaming et pendant la partie cinéma.