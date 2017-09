Exposition, notre rencontre avec TUDI DELIGNE

Il y a une telle richesse dans votre travail qu’on a du mal à imaginer sa préparation.

Justement, ça ne peut pas sortir comme ça, sans une préparation qui commence par la collecte d’images que je récupère ici et là, plus ou moins au hasard. Ensuite je fais des croquis, je travaille avec Photoshop et je me lance dans la réalisation quand j’ai obtenu un canevas précis. Vu la longueur de la réalisation, il faut que je sois sûr de mon coup avant de me lancer .



Le dessin devant lequel nous nous trouvons peut faire penser à la décomposition, à des lichens, des coquillages, des écorchés.

Pour ce travail, j’ai utilisé une très vieille photo d’un atelier de tanneur. On voit les peaux. Là effectivement on peut voir une sorte d’huître géante mais je ne me souviens plus de ce que c’était puisque j’utilise les formes pour qu’elles deviennent polysémiques. Il s’agit de tromper l’œil en faisant croire que c’est une photographie et que c’est donc figuratif ; mais c’est un dessin et les formes ne sont plus tellement signifiantes.



Vous ne donnez pas de titres, afin de laisser libre l’interprétation ?

Pendant des années je n’ai pas donné de titre pour ne pas conditionner l’imaginaire des spectateurs. Ceci dit, pour moi, j’ai mes titres, qui ne sont pas plus légitimes que d’autres. J’ai commencé à donner des titres pour m’y reconnaître.



Vos dessins valent une bonne psychanalyse.

Pour le spectateur peut-être, pour moi, je ne sais pas si ça marche. Je vois comment c’est construit, mais oui, ça peut fonctionner un peu comme les tests de Rorschach.



On pense aussi à certaines références comme Bosch, Brueghel…vos travaux invitent à créer des réseaux. Vous partager cet avis.

Oui, mais parfois, quand l’œuvre est là, j’ai besoin de ne plus la regarder, éventuellement pendant plusieurs années. C’est d’ailleurs la première fois que je vois dix années de mon travail exposées en une seule fois grâce à la Fondation Salomon.



Ça vous vieillit de dix ans d’un coup ? (rires).

Je ne sais pas. Je suis un peu assommé mais je me rends compte de choses que je ne voyais pas avant. On me parle souvent de Bosch. Ce n’est pas forcément une référence volontaire mais j’aime énormément Bosch. J’ai étudié cette capacité de l’école flamande, de Brueghel aussi mais surtout de Bosch à donner l’impression qu’une chose est gigantesque alors qu’en réalité c’est petit. Il y a quelque chose dans la manière dont l’espace est travaillé et dans la minutie du détail qui donne l’impression que c’est très grand. Comme je n’avais pas la place nécessaire pour réaliser de grands dessins, il a fallu que je trouve d’autres moyens.