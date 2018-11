Exposition Light Matters à la Fondation EDF/Paris

Erwin Redl – LIGHT MATTERS



Matrix Paris

Reflections on Patterns and Signs v2

Dial White-Red White-Blue v2



L'exposition consiste en une installation à grande échelle, Matrix Paris, spécialement conçue pour la Fondation EDF, qui occupe l'espace principal sur deux étages et de six panneaux lumineux installés dans l'espace d'exposition plus petit situé au rez-de-chaussée.

Cinq panneaux lumineux sont issus de la série Reflections, on Patterns and Signs v2 et un panneau de la série Dial, White-Red White-Blue v2.



Matrix Paris est une installation lumineuse totalement immersive et expérimentale. Les visiteurs marchent dans un labyrinthe de lumières LED réparties sur deux étages. Les couleurs des lumières alternent lentement du rouge au bleu.

Ces couleurs définissent le spectre de couleurs visible ainsi que le spectre de notre émotion humaine, le rouge étant la couleur la plus sensuelle et le bleu le contrepoint froid et rationnel. L'expérience esthétique immersive combinée aux aspects technologiques sous-jacents d'une logique binaire hautement sophistiquée estompe la frontière entre le virtuel et le réel.