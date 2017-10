Eternelles Crapules lance un festival de street art !

Une exposition itinérante ?

La véritable genèse démarre de Lausanne où on s’est rencontrés. J’avais (C’est Maëlle qui parle ici) la chance d’être dans un immense espace de co-working avec un étage libre et des toiles à peindre. C’est là qu’est née notre association artistique. On a exposé sur une place très fréquentée de Lausanne et on a laissé les toiles dans la rue. C’était le premier volet de « Jungle Law » avec pour but de représenter les grandes catégories sociales à travers des animaux, le vautour pour le banquier, la hyène pour le politique… Un concept très simple pour que tout le monde puisse s’y retrouver et s’identifier.

Et puis, sur une sorte de coup de tête, on s’est dit qu’il fallait répandre cette nouvelle, partir en voyage pour réunir les gens autour de l’art. On a créé le deuxième volet de Jungle Law dans un squat qu’on a transformé en atelier, au Portugal. On tendait l’expo entre des poteaux pour qu’elle surgisse comme un champignon en cinq minutes, pour que les gens soient surpris, se demandent ce qui se passe et pour créer ainsi un véritable lien.



C’est déjà l’esprit de ce que vous envisagez de réaliser à Moûtiers.

Exactement. Sinon qu’à Moûtiers il restera une trace de notre passage ; ce ne sera pas une exposition qu’on déplie et qu’on replie. On peindra directement sur les murs, sept autres artistes et nous, le but étant que les œuvres demeurent mais soient renouvelées d’année en année.