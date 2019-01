Et pourquoi pas une excellente année 2019 ?

Avec une baisse des températures, du taux de cholestérol, une hausse des salaires, une baisse des taxes, une hausse du moral, une stabilité dans l’équilibre entre la recherche de l’utopie et la réalité vue en face et pourquoi pas sur les côtés, bien dégagés ? Une élévation de toutes les aspirations, paille écolo comprise.



Et pourquoi pas ?



Une année 2019 qui ne ressemble pas au sketch de Raymond Devos « Le plaisir des sens ».



Une année 2019 au cours de laquelle les choses tournent le mieux possible pour avancer !



Move-On Magazine vous présente vos meilleurs vœux.