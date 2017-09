Eric Prowalski, un chef bien dans son assiette !

Ce format ne vous convenait pas.

Il faut des restaurants de ce type mais ce n’était pas dans mon éducation personnelle. Le lieu était magique, majestueux, réalisé par Philippe Stark. Mais au bout d’un an je me suis remis sur le marché du travail et j’ai traversé une époque compliquée.



Les problèmes font parfois avancer.

Cette remise en question m’a permis de prendre du recul, de rebondir pour atterrir en Haute-Savoie.

Comme j’étais arrivé une heure en avance pour mon rendez-vous d’embauche (Il faisait beau comme aujourd’hui et j’admirais le paysage depuis la terrasse), j’ai eu le temps d’appeler papa et maman, qui me demandent où je suis. A Annecy, bien sûr et, anecdote, mes parents ont tenu pendant vingt-deux ans sur Bordeaux un restaurant appelé « La petite Savoie », avec spécialité de raclette !Ils venaient régulièrement en Haute-Savoie puisqu’il s’approvisionnaient en fromage chez Verdannet et en charcuterie chez Bozon à La Clusaz. Mme et M. Droux m’ont engagé en juin 2011.



Un peu plus de six ans dans le même établissement. C’est que vous y êtes bien.

J’y suis très heureux. Mes deux derniers enfants sont Hauts-Savoyards.



Vous avez eu une liberté d’action dès le départ aux Trésoms ?

Si je vous parle de bonheur à être ici, c’est justement parce que j’ai cette liberté qui me permet de gérer cet établissement comme si c’était le mien sans prendre les risques de mes collègues restaurateurs. J’ai carte blanche à condition de répondre aux contraintes économiques, ce qui est normal.



Vous disiez « carte blanche », ce qui nous amène à votre carte. Les plats y sont présentés de manière très simple. Les appellations sont sans tralala et mettent chaque fois en valeur un produit. L’écrevisse ou la féra du lac d’Annecy, les crozets au sarrasin, la caille fermière…

J’ai changé, j’ai mûri dans la région. Ma cuisine a évolué ; c’était pour moi une évidence de l’axer sur les produits locaux. D’ailleurs ma formation avec Alain Solivérès ou Alain Etchebest allait dans ce sens. Cependant, avec mon passage en palace, j’avais une empreinte d’assiettes volubiles, pompeuses, de superflu. En acquérant une forme de sérénité j’ai épuré mes assiettes, je vais à l’essentiel avec des produits locaux.



Comme dans bien des domaines, le véritable raffinement est la simplicité.

C’est vrai ! Ça fait sourire quand on entend dire ceci, dans n’importe quel corps de métier, mais quand on y arrive on constate que c’est ce qui procure le plus de satisfaction aux gens qui repartent en nous disant « Qu’est-ce que c’était bon la mousseline de pomme de terre ! ».