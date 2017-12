Entretiens (presque imaginaires) avec Le Chat et Philippe Geluck

Philippe, votre dernier album s’intitule Chacun son chat. Ça en fait beaucoup vu le nombre de vos lecteurs.

Oui et non. Vous aurez remarqué que j’ai plaisir à respecter la langue française. Je n’ai pas choisi d’écrire « A chacun son chat », tout comme l’Académie recommande d’écrire « chaque fois que… » plutôt que « A chaque fois que… »

Et puis ce « Chacun son chat » est une réaction à la mode du « Bonjour à tous » qui envahit les médias. Tous ne représente personne alors que chacun s’adresse à chacun. Suis-je clair ?



Parfaitement.

Comment construisez-vous un album dans la mesure où dessins et textes s’enchaînent sans narration suivie en donnant cependant une impression de cohérence ?

Le fil conducteur est le chat, bien sûr. Sa pensée, ses jeux de mots et de pensée. Je ne serais rien sans le chat et inversement.



Apparemment (et de manière souterraine) cette cohérence repose aussi sur certains fils conducteurs tels que la connerie, les évidences, l’absurde, le renversement de point de vue (moins dangereux que celui de verres de vin). Si oui, et je l’espère sinon ma question tombe à plat, y a –t-il d’autres soubassements qui vous permettent d’organiser votre mise en page ?

Effectivement, mes albums fonctionnent à la fois sur courant continu, le fil conducteur que nous venons d’évoquer, et sur courant alternatif, les pirouettes du chat, les jeux de mots, les renversements de point de vue que vous pointez avec tant de pertinence. Rappelez-moi votre nom…

L’existence est un parcours qui fait de nous des funambules qui inventons notre chemin à mesure que nous avançons. Je ne suis pas certain de l’étymologie mais j ‘ai plaisir à imaginer que le mot fun vient de funambule, le tout venant du funis latin qui signifie corde. Avec une corde il est possible de se pendre ou de devenir funambule.



Vous creusez les évidences mais vos albums ne font même pas un centimètre d’épaisseur. Êtes-vous sûr de creuser assez profond ?

Je suis prudent et je désire éviter des chutes de lecteurs dans les abîmes incontrôlés de la perplexité, de l’analyse et de l’absurde.