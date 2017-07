Entretien imaginaire avec André Manoukian, Cosmojazz Chamonix 2017

André, il paraît que vous aviez imaginé initialement un Festival fin décembre/début janvier.

Pourquoi avoir changé pour juillet ?

C’est plus pratique. Il y aurait eu moins de monde sur les sommets enneigés de l’hiver. Et puis l’été les marmottes et d’autres bestioles en profitent.



Cosmojazz est chouchouté par France Inter…qui devient ainsi France Périphérie.

Et inversement, comme la partie est dans le tout, comme les oreilles sont de part et d’autre du cerveau.



Charline Vanhoenacker tient depuis deux ans une émission à Annecy pendant le festival du cinéma d’animation. Il lui arrive de présenter la Belgique comme un cerveau posé sur la France. Elle ne nous a pas répondu quand nous lui avons demandé quelle impression lui fait de se trouver à Annecy, donc au niveau du bas-ventre.

Quand on est comme moi adepte du chamanisme, de l’ouverture au cosmos, on est partout à la fois, dans le brin d’herbe et dans l’étoile, au centre et à la périphérie, dans le cerveau et au bout des doigts ou de la langue ainsi que dans le bas-ventre.