En tête-à-tête avec Maëva Carter, Djette de renommée

Maëva, on te suis depuis quelques années, tu es sur Paris maintenant ?

Maintenant je suis à Montpellier. Mais je suis souvent à Paris parce que tous les samedis je mixe pour Fun Radio de 20 heures à minuit, mais ma maison est à Montpellier. Je mixe pour Fun Radio depuis un an ½, ça fera deux ans en septembre.



Tu fais de la prod ?

J’ai sorti à peu près six sons et une dizaine de remix.



Tu as des projets ?

Oui, on vient juste de sortir "Life is short" qui a été remixé par Blaster Jack, Adrien Thomas, Dynamic et plein d’autres et on attend cet été pour sortir le prochain.



Tu penses faire un clip ? Tu en as déjà fait ?

On verra, le clip ce serra plus pour le prochain que pour celui-là. Tout dépend de la proportion que prend le titre. J’en ai déjà fait plusieurs quand j’étais avec Ocean Drive.



Ça s’est passé comment ici ?

Extrêmement bien, on a été très bien accueillis. Le public a été formidable, les régisseurs, les caméramans... tout le monde était vraiment top ! Ça a été un très bon festival. Le public s'est vraiment lâché, c'était incroyable, ils m'ont donné énormément ce soir.



Quelle est la suite du programme ?

Demain je rentre chez moi. Je tourne depuis trois semaines, entre Amsterdam, Paris, toutes les dates que j'ai… J’ai envie de me mettre sur mon canapé avec mon chien et de regarder Gulli. Je sais, c’est ouf ! J’aime passer des moments très simples. C’est important parce que notre métier est très prenant humainement ! Quand on a le temps de passer des moments simples au bord de la plage, avec sa famille c'est vraiment reposant.



Quel est ton rêve / ta passion ?

Je rêve d’humanitaire. Mixer est ma passion, mon métier, mais j’aimerais me reconvertir dans l’humanitaire. D’ailleurs, je parraine beaucoup d'associations, je suis marraine d'une association qui lutte contre le cancer du sein. Je suis également partie en Afghanistan pour faire de l’humanitaire. Je fais énormément de choses en parallèle mais jaimerais encore faire plus.



Un message à faire passer ?

J’ai envie de dire à mes amis, mes fans, ma famille que les rêves ne sont pas impossibles, donnez-vous les moyens car la vie est courte et tout est possible. Je me suis toujours donné les moyennes c'est pour ça que tout à l'heure quand j'ai vu autant d'amour j'avais envie de pleurer parce que c'est incroyable d'en arriver là aujourd'hui. Allez-y, foncez ! Je vis au jour le jour et chaque jour, mon but c'est de me donner à fond dans ma passion, dans mes rêves... je me pose pas trop de questions.



Si tu pouvais réaliser une rencontre dont tu rêves ?

Je suis vraiment fan des Shaun Mockers. Si je pouvais les rencontrer, faire une prod avec eux, ce serait incroyable.