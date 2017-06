Dans un recoin de ce monde, un film d'animation de Sunao Katabuchi

« La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l’occasion de son mariage, pour vivre dans la famille de son mari à Kure, un port militaire. La guerre rend le quotidien de plus en plus difficile, malgré cela la jeune femme cultive la joie et l’art de vivre. Mais en 1945, un bombardement va éprouver son courage. »