_ J’ai pas choisi d’être là.

_ Oui, mais tu y es.



Le fameux «» a encore frappé. Ace mercredi 13 septembre.Du théâtre populaire, décentralisé, drôle, imaginatif et intelligent.« Croire à une histoire, c’est faire pause de soi et croire à d’autres personnages. », c’est abandonner la carapace qui nous contraint à l’âge de l’adolescence, celui où il faudrait symboliquement tuer le père et où on se retrouve à poil comme le homard de Françoise Dolto.« Croire à une histoire… », ce sont les premiers mots de cette pièce. Et le public y croit pleinement, totalement.L’histoire de Colin, adolescent bègue depuis la mort de son père, ne se termine pas en queue de poisson. Il s’épanouit au collège grâce aux cours de théâtre et au rôle de Cyrano qui le révèle à lui-même.Un Cyrano résumé et commenté librement, hors du carcan scolaire, de « l’appareil critique » et rendu vivant, accessible.Dans la peau de Cyrano nous offre un cours participatif sur le rire, qui isole, qui moque, qui réfléchit, qui libère, qui réunit, qui détend et ouvre ainsi le chemin à l’émotion, à la poésie et à l’amour.Au fil de la pièce, Colin quitte son aquarium exigu, apprend à nager et à vivre pour rejoindre le courant de la vie.Simplement, sans grandiloquence,aborde toutes les grandes questions : la mort, l’amour, l’identité, le regard des autres… une sorte de Cercle des poètes disparus avec une touche de télé réalité naïve qui court-circuite toute distance , toute barrière, que le rire bouscule :Qui n’a pas vécu ce type d’échange ?Rire de soi, c’est s’accepter et se dire « C’est normal d’être différent. »Un spectacle salutaire qui devrait être offert à toutes les classes de collège ! Du boulot pour(auteur et interprète) qui incarne seul tous les personnages, avec en seconds rôles, une simple chaise et une guitare.De quoi voyager léger mais aller loin sur le chemin de la vie.Par la compagnie(et lontano, nous espérons).