D’un monde à l’autre. Exposition

Il y a un petit côté sacrilège.

Cette installation a été interdite à Evry. Sacrilège, non car les tapis sont troués pour que les chaussures ne reposent pas dessus. Ce qui intéresse l’artiste, c’est la position de la femme dans un pays musulman et son œuvre, Silence, confronte cette position dans la culture européenne et dans l’Islam. Ceci nous incite à réfléchir à la manière d’aider les progressistes des pays concernés et à lutter contre le terrorisme, chose que nous n’avons pas su faire avec les printemps arabes. Et en plus cette œuvre est très belle. Il y a aussi cette video de Zoulikha qui ceint son intimité du drapeau français pour entamer une danse de la séduction. Séduction du drapeau français car elle est venue en France par choix pour y faire des études alors que son père est un cinéaste connu en Algérie.

Hassan Musa, lui, est un autodidacte. Il est né au Soudan, on ne sait pas précisément en quelle année.

On voit immédiatement que son cheminement est très personnel parce que ses œuvres ne ressemblent à rien de préexistant.



Nous avons aussi eu l’occasion de discuter avec Myriam Mihindou. Son travail prend ses racines au plus profond de l’humain, unit la vie et la mort (D’un monde à l’autre est aussi ce passage) par le spirituel, la mythologie. Myriam creuse et révèle le sens .

Le travail de Kimiko Yoshida est étonnant. Ses autoportraits son ceux de notre société. Elle détourne, réorganise des cartes mémoire, des bouteilles et fit de presque rien des parures grandioses. Le recyclage esthétique de la pensée, en somme.





Hassan Musa ? Le foisonnement de l’imagination qui puise çà et là, associe, détourne, crée. Il n’est que de lire les titres de ses réalisations sur textile

_ La lutte de Jacob avec la FIFA

_ Saint Georges terrassant le dragon et le marché de Belleville.

The China Shop, cette 3° œuvre nous invitant à prendre le thé avec une Liberté guidant le peuple façon Delacroix mais avec la tête de Mao, une kalachnikov à la main en place du fusil.

« Voyage voyage » ! comme le dit la chanson.