Coup de foudre pour Royale Légende et Coup de Théâtre

Texte Frédéric Mancier et Bernard Larré. Mise en scène Xavier Berlioz.

Sur scène Nadine de Géa et Patrick Blandin



Entretien avec Patrick Blandin



La pièce que vous jouez est à la frontière de beaucoup de choses. Le Chevalier d’Eon est un être doublement double, espion et travesti ; Marie-Antoinette est une sorte de pièce rapportée d’Autriche en France. Tous ces aspects doivent apparaître sur scène ?

Bien sûr, c’est le grand intérêt de ce spectacle qui repose sur l’ambiguïté, sur des axes différents suivant le regard qu’on porte sur eux : les Lumières, la fin d’une époque, le royalisme, les contraintes sociales liées aux origines de chacun des personnages. Si vous êtes de Sarcelles ou d’Annecy, vous n’avez pas forcément le même regard sur le monde et donc sur la pièce. Ce que nous racontons se passe de 1770 à 1793 et représente un énorme bouleversement social, économique, humain ; la société change profondément. Alors que nos deux personnages sont issus à peu près du même monde, dans lequel ils évoluent en même temps, avec les mêmes travers, les mêmes défauts, ils portent des regards très différents sur cette évolution et sont tous deux épris de liberté, de changement. C’est ce qui nous meut en tant qu’acteurs. Le Chevalier d’Eon assume ce désir de changement, de par son métier d’espion il voyage, voit beaucoup de choses ; son ambiguïté personnelle constitue aussi une ouverture au monde et s’accompagne de la liberté de changer de genre, mais il est aussi un philosophe citant Fontenelle qui est un peu son guide. Il est donc à la fois libéré et libertaire alors que Marie-Antoinette est bourrée de contraintes liées à l’environnement dans lequel elle est née. Et puis elle est une femme, donc une « pondeuse » et elle veut beaucoup de choses, elle « déborde » ; d’une certaine manière, elle sort du cadre. Ça donne des axes de jeu géniaux. Je joue six pièces en même temps et c’est ma préférée. J’adore tout ce que disent nos deux personnages parce que c’est très actuel. Nous vivons actuellement une autre charnière…



Royale Légende est donc une pièce très actuelle, contemporaine.

Complètement. Ce que nous vivons ressemble beaucoup au XVIII° siècle. Nos enfants, leurs enfants ne vivront pas dans le même monde que nous ou que nos parents. Le changement climatique, les changements sociaux, la transformation de la notion de travail…