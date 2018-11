« Clotho » de Sarah Battaglia

Nœud gordien ? A vous de trancher.



Cet entrelacs de sens, de matières nous rattache aussi au monde de la mythologie, aux trois Parques maîtresses de notre destin : Clotho la fileuse, tissant le fil de nos vie que Lachésis déroule et qu’Atropos sectionne ; Clotho qui établit le lien avec une œuvre de Camille Claudel, hybridation vivante encore dans nos esprits entre le génie et la folie…



Finalement, que de liens tisse par moulage Sarah Battaglia : mythologie, folie, génie, relation au temps, à la matière, à l’espace.. !



Natacha Blanchard, Yann Bazin et Lucie Cabanes veillent eux aussi, en choisissant des artistes locaux, à créer des liens entre ceux-ci et le Palais de l’Ile à travers les expositions qu’ils réalisent.



Une seule œuvre exposée ! vous direz-vous ; mais prenez votre temps, laissez-le agir, emporter vos sens et votre imagination jusqu’à ce que la proue du Palais de l’Ile vous emporte en voyage.