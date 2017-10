Christine Rassat compose en cuisine et mijote du jazz

La cuisine est maintenant bien rangée et un air de jazz accompagne notre conversation

***

Christine, comment est née cette idée d’atelier de cuisine ?

D’un pari avec une amie musicienne qui avait arrêté les concerts d’orgue. Elle disait « Je reprendrais bien les concerts » et j’enchaînais « Je me mettrais bien à des cours de cuisine » auxquels je pensais depuis une vingtaine d’années. Et un soir, alors que nous dînions à Val Thorens le défi a été mutuellement lancé. Nous nous laissions un an pour le réaliser.

Je regardais beaucoup les émissions culinaires mais, bien sûr, ce n’était pas suffisant. Je devais « monter » à Paris ! Aller à l’école Ritz-Escoffier, j’ai fait plusieurs ateliers, je suis allée chez Lenôtre, mais rien ne me plaisait vraiment.



Ça vous a permis de vous situer.

Exactement. Je voulais que mes clients soient bien installés, qu’ils soient gâtés. Au bout d’un an, je me sentais hyper préparée mais des amis et la famille ont servi de cobayes pour le premier cours. Je crois qu’on a cuisiné des cailles et d’autres plats et, à la fin, la critique a été positive « Tu peux y aller ! »

Mon amie musicienne était là et, de son côté, elle a relevé aussi le pari et donné des concerts d’orgue.