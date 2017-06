Chine, art en mouvement au Château d'Annecy

Une exposition qui transporte, à voir les réactions de jeunes élèves qui la découvraient ce matin.



De l’hybride ? Oui parce qu’à la fois œuvres d’art et d’animation. Parce que proposées par des artistes venus d’un pays ancestral mais d’un modernisme décoiffant bien que jouant de thèmes éternels comme la Tour de Babel, l’Apocalypse… Œuvres de mouvement à tous les sens du terme.



WU CHAO nous présente un ensemble d’œuvres qui résonnent entre elles à la manière des Correspondances de Baudelaire. Une synesthésie s’installe, qui fait regarder une œuvre alors qu’on entend le rythme d’une autre et que parfois son et mouvement sont synchrones.

Quand les choses de la vie rejoignent Baudelaire ou Brueghel .



ZHEN- JUN nous présente une Tour de Babel avec feux d’artifice et bombe atomique, défilé militaire carnaval, guerres et réjouissances mêlées .



MIAO XIAOCHUN nous offre une Apocalypse dont l’esthétique rappelle par instants Inverso Mundus présenté l’été dernier au Haras par la Fondation Salomon, ou bien les œuvres de Topor dont certaines figurent à l’étage du dessus , dans l’exposition consacrée à René Laloux.





Sur un écran de 15 mètres de long, on peut plonger par le regard et la pensée dans l’œuvre de DING SHIWEI, Meteor Sonata, figurant ? représentant ? des chips, des molécules, des tronçons vivants d’un arbre abattu. L’art moléculaire semble plus convaincant que la cuisine du même nom….



Avec d’autres œuvres et d’autres artistes à découvrir au Château d’Annecy, tout comme la fresque réalisée au cours de cette semaine de Festival d’Animation par SUN XUN.