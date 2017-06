"Ce qui nous lie", film rafraîchissant d’Eric Klapisch

Le vin serait-il l’image de la vie ? « C’est quand on travaille la terre qu’on sent qu’elle nous appartient, et qu’on lui appartient. »



Ce film d’Eric Klapisch continue dans la veine des précédents : soi les autres, l’identité. Celui-ci est aussi un film d’amour. Pas sur l’amour, mais d’amour. Et d’initiation. Un film sur le temps, aussi. Un vrai film. Elever de la vigne, faire du vin, faire son vin, c’est se projeter dans le temps, dans le passé et l’avenir à la fois. C’est prendre des décisions avec la météo, les analyses, les chiffres et une bonne part d’erreurs et d’humain.



Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de Physique, disait que « Progresser, c’est changer d’erreur. » Faire du vin aussi. Vivre aussi. Trouver l’équilibre entre héritage et indépendance. Apprendre à distinguer ce qui nous lie, nous attache, nous entrave, nous relie ou nous délie. A signaler un très beau passage sur l’éloge de la vaisselle faite à la main.