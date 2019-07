COUPONING : 7,50€ la place de cinéma avec le code "CINEMALIN" au Pathé Annecy

Avec près de 700.000 entrées par an et ses 10 salles, le cinéma Pathé Annecy fait partie des plus beaux cinémas et possède, à présent, le plus grand mur à bonbons de France ! Profitez de votre cinéma sans modération ;)

| Rédigé le Vendredi 19 Juillet 2019 |

