COUPONING : -10% sur votre forfait de coworking au 7th Element Annecy

Le 7th Element est un véritable lieu de vie où vous pouvez choisir selon vos envies de : travailler, échanger, vous relaxer, partager, prendre du bon temps avec un café…

Chez The 7th Element c’est très simple puisque l’on paye à l’heure : les boissons chaudes ou froides et le buffet gourmand sont compris et à volonté.

| Rédigé le Vendredi 19 Juillet 2019 |

