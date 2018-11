Bonlieu, une saison 2018/19 pour tous les goûts

Format multi format…

« L’Incertain Monsieur Tokbar » nous emmènera en « Turakie », monde du théâtre d’objets du 12 au 14 février à partir de 8 ans.

Les 5 et 6 mars, « Une maison », création de Christian Rizzo. Encore une expérience, de danse cette fois-ci, à partager en toute confiance car elle ouvre les sens et l’esprit.

« On s’en va » les 14 et 15 mars. La saison n’est pas finie mais on s’en va, on s’engouffre dans le théâtre de Krzysztof Warlikowski en prise directe avec l’actualité polonaise, la censure, l’idée de résister pour vivre. « Indignez-vous » écrivait Stéphane Hessel. La force de la mise en scène et du propos dépasse là le sous-titrage du polonais au français. 3 heures intenses.

« Opening Night », du 6 au 12 avril, création de Cyril Teste qui met en scène Isabelle Adjani. Nous nous souvenons de cette toute jeune actrice à la Comédie Française dans « L’école des femmes » en 1973 et la célèbre réplique « Le petit chat est mort », aussi innocente qu’érotique.

« Retour à Reims », du 2 au 4 mai, fait partie des meilleurs spectacles de ce périple théâtral. Vous y retrouverez Irène Jacob dans une mise en scène de Thomas Ostermeier.

Quant aux amateurs de flamenco, ils pourront vérifier du 14 au 16 mai avec « Caïda del Cielo » la pertinence de cette phrase de Pierre Légaré « En Espagne, quand les lattes du plancher se déclouent, on organise une soirée de flamenco. » Avec Rocio Molina ?

Rejoignez le festin de Bonlieu.