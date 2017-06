Bonlieu présente sa saison 2017-2018 au grand public

- Tu fais quoi le 6 juin ?

- Tu débarques ?

- Non, pourquoi ?

- Le 6 juin, Bonlieu présente sa saison 2017-2018 !

- Et tu y vas ?

- Sûr ! Il y aura des artistes, Cécilia Bengolea, François Chaignaud, Cyril Teste, Pierre Giner, Pierre Pradinas (qui a créé La cantatrice chauve la saison dernière), Franck Berthier, Claude Brozzoni , Saief Remmide, Andrès Marin et…Bartabas !

- Ce sera presque autant un spectacle qu’une présentation ! Bartabas !…j’ai entendu parler de Patrick Timsit…tu peux m’en dire plus ?

- Tu n’a qu’à venir ! Le 6 juin à 19h30 ! Après la présentation, il y aura une soirée DJ !